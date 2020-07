Premier League 38. Runde – United dank Fernandes in der Champions League Am letzten Spieltag der Premier League sichert sich Manchester United die Teilnahme an der Königsklasse. Bournemouth und Watford steigen ab. Vera Ambühl

Manchester United kann sich auf die Champions-League-Teilnahme freuen, Kasper Schmeichel und Leicester müssen sich mit der Europa League begnügen. Getty Images

Natürlich war er es, der Manchester United den Sieg sicherte: Bruno Fernandes. Der Portugiese und einflussreichste Spieler seines Teams verwandelte einen Penalty gegen Leicester (71. Minute), Jesse Lingard erhöhte in der 98. Minute auf 2:0 . Der Sieg gegen den direkten Konkurrenten und daraus resultierende 3. Rang garantiert dem englischen Rekordmeister einen Startplatz in der Champions League.

Leicester, nach einer Roten Karte am Ende in Unterzahl, muss sich nach einer starken Saison mit Platz fünf und der Europa League begnügen, weil Chelsea noch vorbeizog. Die Londoner gewannen zuhause durch Tore von Mason Mount (45.+1) und Olivier Giroud (45.+4) gegen Wolverhampton 2:0. Von Chelseas Sieg gegen Wolverhampton profitierte auch Tottenham Hotspur, das mit einem mageren 1:1 (1:0) bei Crystal Palace noch an den Wolves vorbeizog und als Sechster in der Europa League spielen wird.

Villa zittert sich zum Klassenerhalt

Nur Norwich stand vor den Sonntagsspielen als Absteiger fest. Aston Villa, Watford und Bournemouth hatten die Chance auf eine weitere Saison in der höchsten Liga. Grosser Gewinner des Abstiegskampfs ist Aston Villa: Der Traditionsclub aus Birmingham kann dank einem 1:1-Unentschieden bei West Ham die Klasse halten. Ausgerechnet Captain Jack Grealish, der als 6-jähriger Bub zum Club stiess, brachte seine Farben in der 84. Minute in Führung . Der grosse Jubel hielt nicht lange an: Andrej Jarmolenko glich wenige Sekunden später aus. Villa überstand die nervöse Schlussphase ohne weiteren Gegentreffer.

Nach Jack Grealishs Führungstor gab es für Aston Villa kein Halten mehr. Matt Dunham/Getty Images

Bitter lief der letzte Spieltag für Bournemouth. Der Club von der Südküste Englands steigt nach fünf Jahren in der Premier League ab, obwohl er gegen Everton 3:1 gewann. Es ist das Ende einer märchenhaften Reise, die für Bournemouth und seinen Trainer Eddie Howe vor elfeinhalb Jahren begann. Der damals 31-jährige Howe wurde Bournemouth- Trainer, als das Team in der vierthöchsten Liga spielte. Howe gelang Aufstieg um Aufstieg, zwischenzeitlich verliess er den Club 18 Monate lang und war Burnley-Trainer, bevor er zu Bournemouth zurückkehrte. Der Engländer führte den Club trotz wenig finanziellen Mitteln bis in die Premier League. Nun fehlte ein Punkt für eine weitere Saison in der Premier League.

Dritter Absteiger ist Watford. Der Club aus dem Nordwesten Londons verlor bei Arsenal 2:3, es war der Schlusspunkt einer turbulenten Saison. Interimstrainer Hayden Mullins war der vierte Trainer, der in dieser Spielzeit an der Seitenline der «Hornets» stand. Alle drei seiner Vorgänger waren entlassen worden.

Liverpool mit Sieg zum Abschluss

Der FC Liverpool, der schon seit Ende Juni als Meister feststand, sicherte sich mit einem 3:1-Sieg bei Newcastle United einen Clubrekord. 99 Punkte sind der höchste Wert, den die Reds jemals in einer Saison erreicht haben. Virgil van Dijk (38.), Divock Origi (59.) und Sadio Mané (89.) trafen nach früher Newcastle-Führung, Xherdan Shaqiri sass auf der Bank. (va/dpa)