Gerangel um öffentlichen Raum – Unia-Grossdemo verdrängt Chefköche-Fest an den Stadtrand Mit der Stadt Bern hatte die Vereinigung Berner Küchenchefs einen Anlass im Zentrum vereinbart. Jetzt muss sie einer nationalen Kundgebung weichen. Christoph Hämmann

Leider nein: Beat Weibel, Präsident des Cercle des Chefs de Cuisine Bern, auf dem Waisenhausplatz. Dieser steht dem CCCB am 16. September nicht zur Verfügung. Foto: Raphael Moser

100 Köchinnen und Köche, die an einem 100 Meter langen kalten Buffet über 1000 Portionen verschenken: Das wäre am 16. September auf dem Berner Waisenhauplatz geplant gewesen. «Doch dann wurde uns der Teppich unter den Füssen weggerissen», sagt Beat Weibel, Präsident des Cercle des Chefs de Cuisine Bern (CCCB). Die Vereinigung Berner Küchenchefs und -chefinnen wollte mit dem Fest ihr 100-Jahr-Jubiläum feiern, das sie in den vergangenen Monaten bereits mit verschiedenen Events zelebriert hatte.

Eigentlich wurde der Waisenhausplatz frühzeitig beim Polizeiinspektorat reserviert, das für Bewilligungen auf öffentlichem Grund zuständig ist. Umso überraschender und enttäuschender war für CCCB-Präsident Beat Weibel die Nachricht, die er im April von der Stadt erhielt: Am fraglichen Samstag finde neuerdings eine nationale Kundgebung mit rund 25’000 Personen statt, der CCCB-Anlass sei deshalb «so nicht durchführbar».

«Die Meldung hat mir ein paar schlaflose Nächte beschert», sagt Weibel im Rückblick. Seine Vereinigung habe zweieinhalb Jahre lang an der Vorbereitung gearbeitet und alle Überlegungen auf den Waisenhausplatz ausgelegt. Die Absage sähen sie als Zeichen, «dass die Stadt dem Gewerbe immer wieder Knüppel zwischen die Beine wirft».

Reserviert, aber nicht bewilligt

Der CCCB musste schnell einsehen, dass Widerstand gegen die Verdrängung vom Waisenhausplatz zwecklos wäre. Springender Punkt war die fehlende Bewilligung. Diese war vom Polizeiinspektorat zwar in Aussicht gestellt, aber noch nicht ausgehändigt worden.

Ja, die offizielle Bewilligung habe noch nicht vorgelegen, räumt CCCB-Präsident Weibel ein. «Aber wir hatten den Platz doch reserviert», beharrt er – und wirft die Frage auf, was eine Abmachung mit der Stadt gelte. Für sich selber beantwortet er sie so: «Mein Vertrauen in die Stadtbehörden ist erschüttert.»

Sicherheit als Verschiebungsgrund

Für den 16. September hat nun die Unia auf dem Waisenhausplatz von der Stadt den Vorzug erhalten. Norbert Esseiva, Leiter Orts- und Gewerbepolizei, schreibt auf Anfrage, dass er Weibels Frust «selbstverständlich» verstehe. Für die Absage an den CCCB nennt er Sicherheitsgründe.

Grosse Kundgebungen wie jene der Unia, die an dem Tag zur nationalen Lohn-Demo in Bern aufruft, könnten laut Esseiva «sehr laut» sein, «weshalb angrenzende Veranstaltungen ungewollt gestört werden». Weil eine reibungslose Durchführung des CCCB-Events nicht hätte gewährleistet werden können, habe man als «präventive Massnahme» dessen Verschiebung beschlossen. «Der Sicherheitsaspekt kann immer der Grund sein, um Änderungen an Ort, Datum, Zeit oder Grösse vorzunehmen.»

Bemüht um Volksnähe: Beat Weibel Ende April an der BEA, an welcher der Cercle des Chefs de Cuisine im Jubiläumsjahr Präsenz markierte. Foto: Raphael Moser

Nach der Absage prüften CCCB und Polizeiinspektorat gemeinsam zahlreiche Ausweichmöglichkeiten in der Nähe des Stadtzentrums, mussten aber bei einem möglichen Alternativstandort nach dem anderen feststellen: Ob Grosse oder Kleine Schanze, Bahnhof- oder Münsterplatz – aus verschiedenen Gründen liess sich der CCCB-Event nirgendwo realisieren.

Schliesslich wurde der CCCB bei der Postfinance-Arena fündig, auf deren Vorplatz das lange Buffet am 16. September nun aufgestellt wird. Die Sichtbarkeit des Events werde dort sehr viel kleiner sein und Laufkundschaft gänzlich fehlen, ist sich Weibel bewusst. Umso mehr hofft er, möglichst viele Menschen zum Hockeystadion bewegen zu können, «um der Bevölkerung die Vielfalt der regionalen Küche sowie die Kreativität unserer Mitglieder zeigen zu können».

Nach dem Jubiläum die Ausbildungsoffensive

Obwohl sich an der Verschiebung nichts mehr ändern lasse, wollte CCCB-Präsident Weibel seine Kritik am Vorgehen der Stadt doch öffentlich anbringen. Zudem habe er die Hoffnung, dass anderen nicht das Gleiche passiere, wenn sein Fall publik werde. «Wir suchen nicht den Streit – aber wir sind auch jemand, und wir wollen aufzeigen, dass wir mit dieser Behandlung nicht einverstanden sind.»

Das CCCB-Buffet auf dem Waisenhausplatz «wäre für die ganze Stadt eine Bereicherung gewesen», hadert Weibel trotzdem immer noch mit dem Ortswechsel. Von den 420 Mitgliedern der Vereinigung, die vom Landgasthof über das 5-Stern-Haus bis zur Spitalküche die ganze Vielfalt des Kochberufs abdeckten, stammten viele aus der Stadt Bern.

Dennoch sollen am 16. September die Freude und die Kulinarik im Zentrum stehen, bevor der CCCB im kommenden Jahr eine Ausbildungsoffensive startet. «CCCB-Mitglieder werden Schulklassen besuchen und auf die schönen Seiten unseres Jobs aufmerksam machen», sagt Weibel, dessen Branche wie so viele mit einem Fachkräftemangel konfrontiert ist. Keine Frage: Ein spektakulärer Event im Stadtzentrum hätte helfen können.

