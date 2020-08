Semesterbeginn – Uni Bern startet mit Präsenzunterricht Die Studierenden kehren unter erhöhten Sicherheitsauflagen in die Hörsäle zurück. Für den Notfall steht ein «Plan B» bereit. Jacqueline Schreier

Ab September sollen sich die Ränge der Uni Bern wieder füllen – mit dem nötigen Abstand. Foto: Andreas Blatter



Die Universität Bern will weg vom coronabedingten Videounterricht. Wenn am 14. September das Herbstsemester beginnt, sollen die Studierenden so weit wie möglich in die Hörsäle zurückkehren. Auch die Berner Fachhochschule führt grösstenteils wieder den Präsenzunterricht ein. Die Gesundheit der Studierenden und Dozierenden habe aber oberste Priorität, heisst es in einer Mitteilung der Uni Bern vom Dienstag. Falls sich die Situation verschlechtert, könnte die Rückkehr an die Uni aber abrupt gestoppt werden. «Wir müssen schnell auf Onlineunterricht umstellen können», sagt Bruno Moretti, Vizerektor Lehre. So liege bei der Uni für jede Lehrveranstaltung ein «Plan B» bereit.