Gute Reputation, viel zitiert – Uni Bern punktet international – doch niemand freut sich richtig Erstmals gehört die Universität Bern zu den 100 besten Hochschulen der Welt. Kritiker werfen solchen Ranglisten Intransparenz vor. Warum? Burgunder Vittoria

Die Uni Bern schaffte es erstmals unter die 100 besten Unis der Welt. Im Bild das Hauptgebäude auf der Grossen Schanze. Foto: Adrian Moser

Bisher hielt sich die Universität Bern in den namhaften Hochschulrankings stets unter den besten 150 Universitäten weltweit. Nun schaffte sie in einem der bekanntesten Rankings, jenem des britischen Magazins «Times Higher Education», den Sprung von Platz 101 auf Platz 94 – und gehört damit zum ersten Mal zu den besten 100 Hochschulen der Welt.



Und was bedeutet jetzt dieser Listenplatz für die Uni Bern? Wie ist er überhaupt ermittelt worden? Wer herausfinden will, wie diese Rankings zustande kommen und wie aussagekräftig sie sind, stösst auf einen richtigen Dschungel solcher Hochschulklassifizierungen. Jede prüft die Universitäten auf unterschiedliche Kriterien und arbeitet mit anderen Methoden. Einige tragen ihre Daten für die Auswertung eigens zusammen, andere führen Umfragen durch. Wiederum andere lassen sich von den Universitäten die Daten zur Auswertung zuschicken.