Ist eine zeitgemässe freie Kommunikation zwischen Forschenden der Universität Bern und der Öffentlichkeit sichergestellt? Diese Frage stellt Casimir von Arx an den Regierungsrat. Mit einem Vorstoss hat der GLP-Grossrat auf die Recherchen des «Bund» reagiert, die zeigen, dass die Universität Bern neue Richtlinien betreffend Meinungsäusserung in der Öffentlichkeit kennt.

Zwar spreche nichts gegen eine Sensibilisierung der Forschenden für die Eigenheiten verschiedener Kommunikationskanäle, so der Grossrat. «Dennoch erwecken die Leitlinien den Eindruck, die Universitätsleitung nehme eine ablehnende Haltung gegenüber der Nutzung namentlich der sozialen Medien durch ihre Forschenden ein und versuche, aus strategischen und aus Marketing-Gründen, mehr Kontrolle über deren Äusserungen zu erlangen», heisst es im Vorstoss. Zudem will von Arx vom Regierungsrat wissen, ob dieser die Meinung der Unileitung teile, wonach die Debatten zwischen Forscherinnen und Forschern vorwiegend «in wissenschaftlichen Zeitschriften und Foren» stattfinden soll, wie dies die aktualisierten Leitlinien empfehlen.

Rektor von Kritik überrascht

Doch auch die Universität reagiert nun auf die vor allem in den sozialen Medien laut gewordene Kritik. Mit einer für 500 Personen konzipierten Infoveranstaltung will der Universitätsrektor Christian Leumann am Donnerstagmittag online über die neuen Regeln informieren. Denn die Leitlinien hätten bei Forschenden und auf Social Media Fragen aufgeworfen und zu Diskussionen geführt, heisst es in der Einladung an alle Mitarbeitenden. Aufgrund von neuerlichen Anfragen, zum Beispiel wie mit sensiblen Informationen zum Thema Covid auf den sozialen Medien umgegangen werden soll, habe die Universitätsleitung ihre Regelungen aktualisiert, heisst es in der E-Mail weiter.

Zusätzlich hat die Uni selbst ein Interview mit dem Rektor zu den neuen Richtlinien auf ihrer Website publiziert. In diesem Gespräch mit dem Kommunikationschef der Universität Bern zeigt sich der Rektor «überrascht» ob der geäusserten Kritik an den aktualisierten Regeln. Möglicherweise habe der parlamentarische Vorstoss, der der Covid-Taskforce des Bundesrates einen Maulkorb verpassen wollte, die Forschenden für die Frage des Umgangs mit Forschungsergebnissen und Meinungsäusserungen auf den sozialen Medien «stark sensibilisiert», sagt der Rektor.

