Was geht? Die Ausgehtipps der Woche – Ungooglebar und Gaga Aufstrebende Talente und Wegbereiter, explosive Duos und vertrackte Trios: unsere Ausgehtipps der Woche. Kulturredaktion

Ein Groove-Kraftwerk: Ulysses Owens Jr.

Er sei eine «Jazz-Bedrohung», sagt man über Ulysses Owens Jr. Foto: Rayon Richards

Er sei ein Schlagzeuger, der niemandem in den Rücken fällt, hat die «New York Times» einst über Ulysses Owens Jr. geschrieben. Dabei dürfte der Verfasser keinesfalls gemeint haben, dass da einer hinter den Trommeln sitzt, der sich in distinguierter Zurückhaltung üben würde. Denn ein anderes Magazin beschrieb ihn als «Jazz-Bedrohung». Ulysses Owens Jr. ist ein Groove-Ereignis, aber er würde nie den Song der Show opfern. Damit hat er sich in der amerikanischen Jazz-Gemeinde zu einem höchst beliebten Sideman gemausert, der innert kürzester Zeit bei über vierzig – eher traditionell-jazzigen – Einspielungen mitwirkte. Unter anderem auch beim «Nat King Cole»-Album von Gregory Porter, auf dem er jedoch vor lauter Streichern kaum zu hören war. In Bern präsentiert er eine Schar junger Jazz-Nachwüchsler, unter ihnen die anbetungswürdige Saxofonistin Sarah Hanahan, deren Namen man sich schon mal hinter die Ohren schreiben darf. (ane)