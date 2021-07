Berner Kantonspolizei – Ungewollte Schussabgabe bei Waffenkontrolle In einer Wachtkabine der Kantonspolizei Bern hat sich bei einer Waffenkontrolle ein Schuss gelöst. Der betroffene Mitarbeiter ist unverletzt geblieben.

Ein Mitarbeiter der Kantonspolizei Bern gab ungewollt einen Schuss ab. (Symbolbild) Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Ein Zwischenfall in einer Wachtkabine der Kantonspolizei in Bern ist am Mittwochmorgen glimpflich verlaufen. Bei einer Waffenkontrolle löste sich ungewollt ein Schuss. Das Projektil drang in den Boden ein. Die Umstände werden untersucht, wie die Polizei mitteilte.

Für Personen ausserhalb der Wachtkabine habe keine Gefahr bestanden, heisst es. Der betroffene Mitarbeiter, der sich allein in der Kabine aufgehalten habe, sei gemäss aktuellem Kenntnisstand unverletzt. Wegen des Verdachts auf Gehörprobleme habe er sich in ärztliche Kontrolle begeben.

SDA

