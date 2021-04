Ask-Force in der Verteidigung – Ungewohnte Widersprüchlichkeit Die Ask-Force ist mit den Vorwürfen konfrontiert, sie sei altersmild und verbreite Fake News. Doch auch darauf kennt sie eine Antwort. askforce@derbund.ch

Ist die Ask-Force Amt für die ganze Wahrheit? Mindestens weist sie den Vorwurf, Fake News verbreitet zu haben, zurück und schiebt die Verantwortung stattdessen ab. Im Bild ein Ausstellungsraum des Museums «Stapferhaus» im aargauischen Lenzburg. Foto: Reto Oeschger

Sie müsse etwas mit der Ask-Force klären, schreibt die treue Fragestellerin A. Z. Gleich zweimal hintereinander habe die Ask-Force Fragen zum Thema Masken beantwortet. Zuerst habe sie «fundiert-recherchiert» die Frage, warum keine Masken auf der Strasse lägen, beantwortet. Eine Woche später sinnierte sie darüber, warum so viele Masken auf der Strasse landeten. «Gegenteilige Frage und beide Antworten bestätigend», schreibt Frau Z. Sie sei – «wie vermutlich die ganze Fangemeinde der Ask-Force» – sehr irritiert ob dieser «ungewohnten Widersprüchlichkeit». Sie frage sich, ob die Ask-Force die journalistische Sorgfaltspflicht nicht etwas stark strapaziert habe. «Verbreitet die Ask-Force gar Fake News?» Vielleicht, fragt sich Frau Z., sei es ja einfach Altersmilde.

Angesichts dieser Vorwürfe müssten wir nun den Zweihänder auspacken und darauf hinweisen, dass Sie – obwohl ein intelligentes Mitglied der Fangemeinde – noch immer nicht begriffen haben, dass die Ask-Force aus Prinzip nie recherchiert und daher gar keine Fragen «fundiert-recherchiert» beantwortet. Zur journalistischen Sorgfaltspflicht würden wir sagen: Man kann etwas, an dem man sich nie orientiert hat, nicht überstrapazieren. Auch den Vorwurf, wir verbreiten Fake News, würden wir von uns weisen und die Verantwortung abschieben. Nicht unser Problem, wenn der eine Fragesteller keine und die andere Fragestellerin viele Masken sieht. Da wäre wohl ein Besuch beim Augenarzt angezeigt. Und dann noch die Altersmilde. Pffffff! Frau Z., würden wir sagen, so alt sind wir im Fall nicht. Zumindest schlafen wir nach einer Stunde jeweils wieder ein, wenn wir so gegen 3 Uhr erwachen.

Aber wir verzichten darauf. Denn wir haben uns aufrichtig über Ihre Zuschrift gefreut. Sie hat uns gezeigt, dass wir in den letzten Jahren ganze Arbeit geleistet haben. Wir fühlen uns gerade so wie die Franzlehrerin, die kurz vor der Abschlussprüfung im Test noch einmal den Satz «Ich kann Französisch sprechen» eingebaut hatte. Und dann jubelte, weil auch Sändle und Dävu begriffen hatten, dass es «Je sais parler français» und nicht «Je peux parler français» heisst. Auch Sie – und die anderen Mitglieder der Fangemeinde – haben den Test bestanden. Wir haben Sie so weit gebracht, dass Sie hinterfragen, durchleuchten, ergründen, erörtern, analysieren und anzweifeln. Sie werden in der komplizierten Welt der Widersprüche und Fragen bestehen können. Dieser Gedanke lässt uns ruhiger schlafen (zumindest bist 3.07 Uhr).

