Umsetzung der Zertifikatspflicht – Ungeimpfte Gastro-Mitarbeitende geraten unter Druck Arbeitgeber können künftig unter gewissen Umständen ein Zertifikat verlangen. Dies sorgt in Berner Beizen für Konflikte. Carlo Senn , Alexandra Elia

Für ungeimpftes Personal wird es künftig umgemütlicher. Foto: Adrian Moser (Archiv)

Nun ist es also definitiv: Die Zertifikatspflicht für die Innenräume kommt. Damit müssen ab Montag bei zahlreichen Aktivitäten die Kundinnen und Kunden geimpft, genesen oder getestet sein. Davon sind auch Beizen und Bars in Bern betroffen.

Auch für die umgeimpften Mitarbeitenden zieht der Bundesrat die Schraube an. Die Zertifikatspflicht könnte zu Konflikten am Arbeitsplatz führen und das Arbeitsklima vergiften. Laut BAG ist es nämlich unter gewissen Umständen möglich, dass der Arbeitgeber von seinen Angestellten ein Zertifikat verlangt. Wer nicht geimpft ist, muss sich also eventuell regelmässig testen lassen oder zumindest – im Gegensatz zu den Geimpften – eine Maske tragen. «Dies führt wohl unweigerlich zu Konflikten in den Betrieben», sagt Max Reichen von der Bar- und Clubkommission Bern. Insbesondere impfskeptische Mitarbeitende geraten unter Druck.