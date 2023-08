Unfall in Oberried am Brienzersee – Fünf Personen verletzt – eine davon schwer Am Donnerstagnachmittag verunfallten in Oberried am Brienzersee zwei Autos. Eine Person musste mit dem Helikopter ins Spital transportiert werden.

In Oberried am Brienzersee kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen. Eine Person wurde schwer verletzt mit einem Helikopter und vier Personen leicht verletzt mit zwei Ambulanzen ins Spital gebracht. Dies teilt die Kantonspolizei Bern am Donnerstagabend mit.



Der Lenker eines der beteiligten Autos war von Oberried am Brienzersee auf der Hauptstrasse Richtung Interlaken unterwegs. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte kurz vor dem Parkplatz «Wychel» mit einem entgegenkommen Fahrzeug. Der Lenker des ersten Fahrzeugs wurde dabei schwer und der Lenker, seine Beifahrerin und zwei Kinder im zweiten Fahrzeug leicht verletzt.



Der schwer verletzte Mann wurde durch Drittpersonen und eine Ambulanz erstbetreut und im Anschluss mit einem Helikopter der Air-Glaciers ins Spital geflogen. Die vier leicht verletzten Personen wurden mit zwei Ambulanzen ins Spital gebracht.



Der Verkehr musste während mehreren Stunden wechselseitig geführtwerden.

PD/law

