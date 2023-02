Unterschätzte Gefahr – Unfälle auf Schneehschuh-Touren nehmen zu Schneeschuhwanderungen in den Bergen sind beliebt wie nie. Doch wer die offiziellen Routen verlässt, lebt gefährlich. Cyrill Pinto

Retter am Selun: Ein Mann war nach einer Schneeschuhtour nicht zurückgekehrt – Retter konnten ihn am nächsten Tag nur noch tot bergen. Foto: Kanton St. Gallen

Zuletzt geschah es vor ein paar Wochen auf den Churfirsten. Ein 38-Jähriger war allein zu einer Schneeschuhtour auf den 2200 Meter hohen Selun SG aufgebrochen. Als er am Abend nicht zurückkehrte, schlugen seine Angehörigen Alarm. Erst am nächsten Tag fanden ihn Retter. Doch er war bereits tot. Der Mann war zehn Meter tief in ein Felsloch gefallen und hatte sich dabei tödlich verletzt. Der Tourengänger war offenbar vom Weg abgekommen. In Beschreibungen der Strecke wird vor versteckten Karstlöchern neben der Route gewarnt.