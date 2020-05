300 Jahre Schloss Jegenstorf: Der Kommandoposten – «Une vraie résidence» für den General Während des Zweiten Weltkriegs wechselte General Henri Guisan mehrmals das Quartier. Zuletzt befehligte er die Schweizer Armee von Jegenstorf aus. Simon Wälti

General Henri Guisan in seinem Arbeitszimmer in Jegenstorf. Das Schloss wurde durch Soldaten und Schutzhunde streng bewacht. Foto: Stiftung Schloss Jegenstorf

Im Herbst 1944 verlor die Reduitstrategie der Schweiz an Bedeutung. Nach der erfolgreichen Invasion in der Normandie landeten alliierte Truppen Mitte August auch in Südfrankreich und befreiten nach einem schnellen Vormarsch bald die an den Schweizer Jura angrenzenden Gebiete Frankreichs. Bereits Mitte September hatten sie Dijon und Montbéliard erreicht. Damit war die Bedrohung durch Nazi-Deutschland geschwunden. Auch an den anderen Fronten befanden sich die deutschen Truppen auf dem Rückzug, die Niederlage schien eine Frage der Zeit.