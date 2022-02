Sieg und Dämpfer für YB – Und YB kommt dem FCZ einfach nicht näher Am Samstag erfüllen die Berner ihre Aufgabe und besiegen unter der Regie von Fabian Rieder Sion 3:1. Die schlechte Nachricht gibt es am Sonntag, weil sich der FCZ auch von Basel nicht stoppen lässt. Thomas Schifferle

Ein Mann ohne Furcht: Fabian Rieder nimmt es gleich mit drei Wallisern auf.

Foto: Manuel Lopez (Keystone)

Natürlich hat Christoph Spycher eine Hoffnung, bevor der FC Zürich und der FC Basel am Sonntag aufeinandertreffen. Dass sie sich gegenseitig Punkte abnehmen und YB davon profitieren kann. Den Nachmittag verbringt der Berner Sportchef beim Spiel seiner U-21, die gegen die U-21 aus Basel 1:1 spielt.

Als schliesslich das 4:2 des FCZ feststeht, sagt er: «Der FCZ hat im Winter die beste Ausgangslage gehabt. Er hat sie jetzt weiter verbessert.» Es ist seine Form der Umschreibung, wer der Favorit auf den Titel ist. Bei YB wissen sie, dass sie diese Saison zu viele Punkte unnötig verloren haben, teilweise gar leichtfertig, allein zuletzt mit den Remis in St. Gallen und in Zürich gegen GC. «Das können wir nicht mehr ändern», sagt Spycher, «was wir dafür ändern können: dass wir noch dominanter auftreten.» So hört sich Realismus an.

Den Abend zuvor hat Spycher genutzt, um Guillaume Hoarau offiziell in Bern zu verabschieden. Wegen Corona hat es so lange gedauert bis zu dieser Ehrung. Sie dauert ein paar Sekunden, der Speaker erinnert an die Taten und 118 Tore des gealterten Stürmers: «Unsere Nummer 99, Gui Hoarau!» Es ist nun auch schon eineinhalb Jahre her, dass Hoarau von Bern ins Wallis gewechselt hat. Aufregende Taten von ihm sind seither rar geblieben, zu oft ist er verletzt gewesen. Seit Ende September hat er nur zwei Minuten gespielt.

Nach der Ehrung durch Spycher und dem kurzen Jubel der Fans zieht sich Hoarau auf die Ersatzbank zurück und muss sich von da aus ansehen, wie Sion in der Meisterschaft im Wankdorf schon wieder nicht gewinnt, wie immer seit 1996. Als das Spiel aus ist und das 3:1 für YB feststeht, verdrückt sich der Meisterheld von einst still und leise in die Kabine.

«Ein absolutes Toptalent»

38 wird Hoarau in ein paar Tagen, das Gesicht des Spiels ist dafür einer, der vor ein paar Tagen 20 geworden ist. Zum Glück gibt es diesen Fabian Rieder an einem frühen Samstagabend, an dem die Unterhaltung von beiden Mannschaften, gerade von einem weitgehend harmlosen Gast, sparsam eingesetzt wird – und es in der ersten Halbzeit ein Eigentor von Wesley zur Führung von YB braucht. Es ist erstaunlich, wie Rieder das Spiel der Berner lenkt, er ist präsent, zweikampfstark, spielerisch elegant, und er ist torgefährlich. An zwölf Abschlussaktionen ist er beteiligt, eine Chance vergibt er selbst, eine nutzt er.

Als er hinterher in die Fernsehkamera redet, da attestiert er sich eine gute Leistung, immerhin das, aber nicht mehr. Perfekt wäre sie für ihn nur gewesen, wenn er im Abschluss effizienter gewesen wäre. David Wagner, der Trainer, ist ein wenig grosszügiger in der Bewertung von Rieder. Er bescheinigt ihm ein «sehr, sehr gutes Spiel».

Im Oktober 2020 gab er sein Debüt auswärts gegen Servette, damals noch unter Gerardo Seoane. Inzwischen kommt er schon auf 67 Einsätze für YB, unter anderem in der Champions League selbst im Old Trafford, wo er beim 1:1 gegen Manchester United das Tor erzielte. Längst hat sich der Eindruck verfestigt, dass er vor einer schönen Zukunft steht. «Er ist sicher ein absolutes Toptalent», sagt Wagner.

99-mal ist Rieder gegen Sion am Ball, so viel wie keiner sonst. Seinen wirkungsvollsten Beitrag zum Sieg liefert er in der 57. Minute, nach 56:13 Minuten genau. 78 Sekunden ist es her, dass Filip Stojilkovic das erste Führungstor der Berner ausgeglichen hat. Stojilkovic profitiert dabei von einer Fehlerkette der Berner, von Ulisses Garcia über Cédric Zesiger bis Fabian Lustenberger, allein vor dem Tor lässt er Anthony Racioppi keine Chance.

Rieders Wille als Zeichen

Das 1:1 fällt nach 54:55 Minuten. Danach hat YB das Anspiel, Lewin Blum schlägt den Ball aus der eigenen Platzhälfte in den Walliser Strafraum, Wilfried Kanga legt ihn ab, direkt in den Lauf von Rieder. Und Rieder lässt sich, zwar bedrängt von Gegenspielern, nicht aus der Ruhe bringen und trifft aus kurzer Distanz zum 2:1. Das Bemerkenswerte an seinem Treffer ist sein langer Lauf in die Tiefe, mit dem er seine Entschlossenheit ausdrückt, den Schaden sofort korrigieren zu wollen.

Später braucht es eine starke Aktion von Racioppi, um ein zweites Goal durch Stojilkovic zu verhindern. Nach einem Corner von Rieder setzt Meschak Elia den Schlusspunkt mit dem dritten Tor in der 88. Minute, er ist erstmals wieder dabei seit dem Dezember. Weil auch Monteiro zurück ist, sagt Wagner, er habe wieder Qualität und Quantität zurückbekommen. Erstmals in der Rückrunde hat er das Kader bis auf den letzten Platz füllen können.

Und doch ändert das nichts daran, dass der Rückstand auf den FCZ nach dieser Runde weiterhin zehn Punkte beträgt.

