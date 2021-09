Corona-Demo durch die Länggasse – Und wieder einmal wollten sie auf den Bundesplatz Rund 500 Personen haben am Sonntagnachmittag in Bern gegen die Coronaregeln der Universität demonstriert. Dabei kam es zu hitzigen und kuriosen Szenen. Martin Erdmann

Der Marsch zum Sehnsuchtsziel Bundesplatz endete für die Coronaskeptiker auf dem Theaterplatz. Foto: mer

Am Sonntagnachmittag herrschte auf der Grossen Schanze auffallend viel Betrieb. Rund 500 Personen haben sich eingefunden, um Passanten Pamphlete zu unterschiedlichsten Themen in die Hand zu drücken. In diesen geht es hauptsächlich um die Liebe zu Gott, den unerschütterlichen Glauben an die Heilkraft der Natur, das tiefschürfende Misstrauen gegenüber der Wissenschaft und um die felsenfeste Überzeugung, vom Staat unterjocht zu werden.

Über den Grund, sich an diesem Nachmittag in Bern zu treffen, waren sich die Demonstrierenden jedoch einig. Ihr Groll sollte sich in den nächsten Stunden gegen die Universität Bern und deren Corona-Regelung richten. Seit Anfang September herrscht für «Aktivitäten im Rahmen der Universität» eine Zertifikatspflicht. Der Zutritt zu den Mensen und Lehrveranstaltungen ist jedoch auch weiterhin ohne Zertifikat möglich.

Dennoch ist im Demonstrationsaufruf von «Impfapartheid» und der Einführung einer «Zweiklassengesellschaft» die Rede. Gegen 14.45 Uhr setzte sich der Demonstrationszug in Bewegung, um in der Länggasse Schlachtrufe gegen die Obrigkeit und für mehr «Freiheit» zu skandieren. Im mehrheitlich linken Studentenviertel kam dieser Versuch, die universitäre Corona-Handhabung zu stürzen, nicht besonders gut an. Auf den Balkonen entlang der Länggassstrasse wurde oft nur mitleidig der Kopf geschüttelt oder es wurden wüste Verwünschungen hinuntergerufen.

Antifaschistischer Grabenkampf

Auf der Höhe Erlachstrasse kam es plötzlich zu einer gleichermassen heiklen wie kuriosen Szene. Ein kleines Grüppchen linksautonomer Gegendemonstranten hatte sich mit einer antifaschistischen Fahne an den Strassenrand gestellt. Doch auch im Demonstrationszug befanden sich Personen mit antifaschistischen und anarchistischen Fahnen, die entsprechendes Gedankengut für sich beanspruchen wollten. Die beiden Gruppen gerieten in eine fanatische Diskussion, wer nun die linksautonome Hoheit geniesst und wer sich dem System verkauft hat. Wäre die Polizei nicht dazwischengegangen, wären die Argumente wohl bald mit den Fäusten dargelegt worden.

Das sollte aber nicht die letzte heikle Szene bleiben. Eigentlich hiess es im Demonstrationsaufruf, die Marschroute solle durch die Länggasse und an den dortigen Universitätsgebäuden vorbeiführen. Doch statt nach dem Quartierspaziergang auf die Grosse Schanze zurückzukehren, steuerte der Demonstrationszug die Berner Innenstadt an.

Dieser Kurswechsel schien improvisiert, was auch eine Begebenheit kurz darauf zeigte. Während die Speerspitze des Zugs zum Bärenpark führen wollte, schienen andere Demoteilnehmer plötzlich andere Pläne zu verfolgen. Unter den Rufen «Bundesplatz, Bundesplatz!» wurde der Kurs abermals geändert. Das neue Ziel probierte man über den Theaterplatz und Amthausgasse zu erreichen. Die Polizei setzte dem Manöver mit Absperrungen ein Ende. Danach wurde der Demonstrationszug doch noch auf die Grosse Schanze zurückgeführt, wo die Kundgebung endete.

