Super-GAU am Wahlsonntag – Und wenn das Gemeindehaus abbrennt? Es gibt zum Glück keine Erfahrungswerte, aber eines ist klar: Sollten irgendwo Stimmzettel im grossen Stil fehlen, kann es knifflig werden. Dölf Barben

Vor dem Abstimmungssonntag gehen bei den Gemeinden zahlreiche Couverts ein. Was wäre, wenn die gestohlen würden? Foto: Beat Mathys

Was wäre, wenn in einer Gemeinde eines Tages der Abstimmungs-Super-GAU eintreten würde? Wenn zum Beispiel am Abstimmungswochenende das Gemeindehaus abbrennen würde – und damit alle bis zu diesem Zeitpunkt eingegangenen Antwortcouverts vernichtet würden? Oder wenn die Couverts verloren gingen oder gestohlen würden? Müsste dann eine Abstimmung im ganzen Kanton wiederholt werden?