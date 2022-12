Corona-Lockerungen in China – Und was ist mit den Alten? Nach drei Jahren rigoroser Abschottung lockert China plötzlich seine Corona-Politik. Peking verbreitet Zuversicht: Omikron sei nicht so fatal. Für viele könnte es trotzdem problematisch werden. Lea Sahay , Christina Berndt

Lockdown-Lockerungen in China: Ein Gesundheitsangestellter in Peking bringt eine Absperrung weg. Foto: AFP

«Null Covid», das ist in China jetzt im Grossen und Ganzen Vergangenheit. Und während sich die Welt fragt, was die Abkehr von der strikten Infektionsvermeidungspolitik in dem Land für die Gesundheit der Menschen bedeuten wird, verbreitet Peking eine Zahl der Zuversicht. 99 Prozent lautet sie. So viele Menschen, die sich jetzt mit dem Coronavirus infizieren, würden sich innerhalb von sieben bis zehn Tagen erholen, ohne dass ihnen Schlimmes widerfahren würde.