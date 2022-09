Künstliches Benzin – Ihr Fazit: Deutlich sauberer als ein Elektroauto Ausgerechnet ein Rennteam fährt mit synthetischem Kraftstoff. Und sieht ihn als Lösung für viele Umweltprobleme. Auch Grünen-Politiker Bastien Girod ist nicht abgeneigt. René Hauri

Mit E-Fuel bei rasender Fahrt: Der Schweizer Rennfahrer Neel Jani bei einem Testlauf. Foto: David J. Hotz (Horag Racing)

Die Szenerie will nicht so recht passen. Auf den Hügeln von Oberhallau chlöpft und tätscht es, zischen Rennwagen vorbei an den malerischen Rebbergen, der Geruch von Benzin liegt in der Luft. Im Dorf gibt es kaum eine Garage oder einen Schuppen, in dem nicht eines dieser Autos steht, mit gigantischen Flügeln, tief gelegt bis fast auf den Boden. An jeder Ecke stehen Camper, Wohnwagen, Pavillons der Hobbyfahrer, die sich alljährlich treffen zu ihrem Bergrennen.