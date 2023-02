Beat Feuz’ verrückteste Anekdoten – Und Schwarzenegger bewundert ihn für seine Oberschenkel Der Emmentaler ist seit eineinhalb Wochen Skirentner. Er redet über seine schlimmsten, witzigsten und peinlichsten Momente. Und sagt, warum ihn einmal eine Heerschar an Betreuern zurückhalten musste. René Hauri Philipp Rindlisbacher

Der Rückblick nach dem Rücktritt: Beat Feuz gibt noch einmal Einblick in seine einmalige Karriere. Foto: Silas Zindel

Beat Feuz ist angekommen in seinem neuen Leben ohne Skirennsport. Statt nächste Woche an der WM in Méribel und Courchevel um Medaillen zu kämpfen, reist er im Februar von seinem Tiroler Wohnort Oberperfuss in seine alte Heimat, um mit seiner Freundin und den beiden Töchtern den Winter im Emmental zu geniessen. Vorher macht der 35-Jährige halt in einem Gebäude seines Hauptsponsors im Industriegebiet von Dietikon – und blickt mit Stichworten auf seine Karriere zurück.