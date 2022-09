Inferiore SCL Tigers – Und schon dreht sich die Negativ-Spirale für Langnau wieder Die Emmentaler gehen gegen den EHC Biel 1:6 unter, sie lassen dabei grundsätzliche Dinge wie Leidenschaft und Kampfgeist vermissen. Und: Es ist bereits Langnaus dritte Niederlage en suite. Marco Oppliger

Sechs Mal Katzenjammer: Die SCL Tigers (Harri Pesonen) müssen den Bielern sechs Mal beim Jubeln zusehen. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Vielleicht ist Ratlosigkeit der treffendste Ausdruck, um den Zustand der SCL Tigers zu beschreiben. Erst eine Woche alt ist die Saison, aber die Emmentaler sind schon wieder drauf und dran, sich tief in den Schlamassel zu bringen. Nicht, dass es in diesen September-Tagen schon um das sportliche Überleben ginge. Aber die Art und Weise, wie sich diese Mannschaft gegen Biel präsentiert, muss grundsätzliche Fragen aufwerfen. Und sie dürfte viele der überaus treuen Fans, von denen allerdings immer weniger im Stadion erscheinen – im Derby sind es noch 4613 – ratlos machen.

1:6 unterliegen die SCL Tigers dem EHC Biel. Wie schon am Dienstag gegen Ajoie (1:4) verlieren sie nach einem ansprechenden Start komplett den Faden. Der Fairness halber sei erwähnt: Erst vor wenigen Tagen forderte Langnau den ZSC Lions (2:1 n.V.) und Meister Zug (3:5) alles ab. Aber diese Tage scheinen an diesem Freitagabend weit weg.

Die 3 Infos einblenden Simon Rytz Der 39-Jährige darf sich im vierten Spiel erstmals ins Bieler Tor stellen. Die Langnauer sind gnädig, Rytz pariert 17 von 18 Schüssen. Jesper Olofsson Der Schwede hat bekanntlich die Seiten gewechselt und spielt auch für Biel gross auf (3 Tore in 3 Spielen). Gegen seine ehemaligen Teamkollegen aber trifft er nicht. Marc Aeschlimann Der Langnauer Verteidiger blockt im Startdrittel mit viel Einsatz einen Bieler Schuss. Es ist einer von nur 7 geblockten Schüssen – die Bieler kommen auf 18.

Wirkungsloses Time-Out

Als das letzte Drittel läuft, lässt sich Biels Guillaume Maillard nach einem Zusammenprall auf der Bank vom Masseur über den Buckel ziehen. Die Teamkollegen schauen lachend zu – das Ganze mahnt fast schon an ein Testspiel, in dem auch mal ein Spässchen drin liegt. Eine solche Szene sollte den Langnauern zu denken geben. Rund zehn Minuten sind da noch zu spielen, aber Biel führt 6:1.

Und Thierry Paterlini hat es kommen sehen. Nach dem 1:3 durch Toni Rajala nimmt der Langnau-Coach sein Time-Out. Zwei Mal schnitzerte die Tigers-Abwehr kurz nacheinander, zweimal wurde sie dafür bestraft. Nur: Des Trainers Worte finden bei den Spielern kein Gehör. Erst trifft Jere Sallinen noch den Pfosten, dann sorgen Guillaume Maillard und wieder Sallinen innerhalb von acht Sekunden für die Vorentscheidung. Bezeichnend: Beim 1:5 profitiert der Finne von einem Fehlpass von Vili Saarijärvi, seinem Landsmann in Langnauer Diensten.

Dass die SCL Tigers in den ersten 20 Minuten passabel spielten, einen frühen Rückstand (1. Sallinen) durch eine schnelle Reaktion (2. Alexandre Grenier) ausgleichen konnten – es spielt in diesem Moment keine Rolle mehr. Weil sie ab dem zweiten Drittel grundsätzliche Dinge wie Leidenschaft und Kampfgeist vermissen lassen.

«Eine peinliche Vorstellung»

Derweil sich die Bieler nach dem vierten Sieg im vierten Spiel vom mitgereisten Anhang feiern lassen, herrscht bei den Tigers Katzenjammer. Die Kabinentür bleibt lange geschlossen. Dann tritt mit Marc Michaelis doch noch einer heraus. Sein Fazit fällt kurz und knapp aus: «Das war eine peinliche Vorstellung.»

Viel Zeit zum Trübsal blasen bleibt den Emmentalern indes nicht. Am Samstag treten sie bei den Rapperswil-Jona Lakers an. Wie, das ist für Michaelis ziemlich klar: «Wir müssen genau das Gegenteil von dem machen, was wir gegen Biel machten.»

Das Telegramm Infos einblenden SCL Tigers - Biel 1:6 (1:1, 0:4, 0:1) 4613 Zuschauer Tore: 1. (0:34) Sallinen (Lööv, Rathgeb) 0:1. 2. (1:54) Grenier (Diem) 1:1. 23. Hofer (Olofsson, Cunti) 1:2. 26. Rajala (Sallinen, Rathgeb) 1:3. 39. (38:03) Maillard (Schneeberger, Forster) 1:4. 39. (38:11) Sallinen (Kessler) 1:5. 45. Hofer (Haas) 1:6. Strafen: keine SCL Tigers: Boltshauser; Lepistö, Zryd; Saarijärvi, Schilt; Cadonau, Erni; Grossniklaus; Weibel, Michaelis, Pesonen; Rohrbach, Schmutz, Saarela; Grenier, Diem, Sturny; Berger, Neuenschwander, Aeschlimann. Bemerkungen: 26. Time-Out SCL Tigers. 29. Pfostenschuss Sallinen.

Marco Oppliger ist seit 2013 als Sportredaktor für Tamedia tätig. Seine Kernthemen sind Eishockey und Ski Alpin, ebenso berichtet er über Schwingen und Leichtathletik. Mehr Infos

