Jodelmusical im Endspurt – Und plötzlich waren sie jodelnde Superspreader Corona ist vergessen, Erwin Bertschy und seine Leute können mit dem Jodelmusical unbeschwert in Schangnau haltmachen. Das war mal anders. Stephan Künzi

Ihm ist das Lachen trotz Shitstorm nicht vergangen: Erwin Bertschy, Kopf des Jodelmusicals «Uf immer und ewig». Foto: Christian Pfander

Über zwei Stunden lang sind die Jodlerinnen und Jodler bereits auf der Bühne gestanden, sie schauspielerten, sangen, tanzten. Jetzt geht die Handlung in den fulminanten Schlusspunkt über, das knapp 20-köpfige Ensemble, zu dem auch die Musikanten an Örgeli, Klarinette, Bassgeige und Co. gehören, gibt noch einmal alles. «Uf immer und ewig» lautet der Titel des Stücks, es begleitet das Publikum hinaus in die Nacht, hinaus auf den Weg nach Hause.