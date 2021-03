Neue Schweizer Literatur – Und dann fliegt sie durch die Nacht Die schweizerisch-rumänische Autorin Dana Grigorcea erzählt in ihrem Roman «Die nicht sterben» vom postkommunistischen Rumänien. Dracula ist da das kleinste Übel. Nora Zukker

Dana Grigorcea gewann 2015 den 3sat-Preis beim Ingeborg Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt. Sie wurde unter anderem mit ihrem Roman «Das primäre Gefühl der Schuldlosigkeit» bekannt. Foto: Mardiana Sani

Da ist eine Leiche in der Gruft. Und da ist nicht nur die geschändete Leiche, sondern auch das Grab von Dracula. Wir sind in der rumänischen Kleinstadt B. (die Stadt bleibt namenlos) in Transsilvanien. Die Icherzählerin, eine Malerin aus Bukarest, kommt nach B., um ihre Grosstante zu besuchen. In der Villa der Grosstante hat sie als Kind ihre Sommerferien verbracht. Was für die Icherzählerin immer ein Ort einziger Kindheitsidylle war, ist eine vom Kommunismus gezeichnete Gegend. Aber die Grosstante tut und tat schon immer so, als wäre Ceausescu nie Diktator gewesen.