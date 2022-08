Verletzte Spitzenschwinger – Und plötzlich müssen sich die Berner Sorgen machen Nun hat es auch noch Kilian von Weissenfluh erwischt. Zwei Wochen vor dem Eidgenössischen Schwingfest bangen die Berner gleich um vier ihrer besten Athleten. Marco Oppliger

Kilian von Weissenfluh hat sich das Innenband im Knie gezerrt. In zwei Wochen möchte er in Pratteln schwingen, aber zurzeit kann er kaum richtig gehen. Foto: Marcel Bieri

Die Gedanken kreisten bei Kilian von Weissenfluh. Soll er, oder soll er nicht zum Schwingfest auf der Engstlenalp antreten? Ein intensives Programm hatte der Hasliberger schliesslich hinter sich, seit dem Oberländischen vom 10. Juli war er jedes Wochenende im Sägemehl gestanden. Und doch zog er sich auf der Engstlenalp die Zwilchhose an – wobei es ein kurzer Einsatz werden sollte.

Im ersten Gang zog der spätere Sieger Matthias Aeschbacher gegen von Weissenfluh Lätz, dieser blieb erst mit dem Fuss im Sägemehl hängen, ehe sein Gegner auch noch auf sein linkes Knie fiel. Ans Schwingen war für von Weissenfluh danach nicht mehr zu denken. Und weil es ordentlich zwickte, er das Bein kaum noch belasten konnte, wurden böse Erinnerungen wach. «Ich habe mir einmal das Kreuzband gerissen, das fühlte sich ähnlich an.» Wenigstens diese Befürchtung hat sich nicht bewahrheitet, von Weissenfluh zerrte sich «nur» das Innenband. Aber: Für gewöhnlich braucht der Heilungsprozess bei dieser Verletzung fünf bis sechs Wochen. Doch in zwei Wochen findet bekanntlich das Eidgenössische Schwingfest statt.

«Im Nachhinein war das ein Fehler»

Abgeschrieben hat er die Teilnahme am Saisonhöhepunkt noch nicht. «Ich habe mich mit der Situation arrangiert, auch wenn es mühsam ist», sagt von Weissenfluh. Bereits am Montag begann er mit der Physiotherapie. Nun will der 25-Jährige diese ein paar Tage wirken lassen, zumal ihm das Gehen nach wie vor Schwierigkeiten bereitet. Von Weissenfluh ist Realist genug, um zu wissen, unter welchen Umständen eine Auftritt in Pratteln möglich ist. «Ich muss rennen und springen können, geht das nicht, brauche ich gar nicht erst zu schwingen», hält er fest.

Als Lehrblätz bezeichnet er diese Situation. «Damit ich bei anderer Gelegenheit besser auf meinen Körper höre.» Denn Signale habe ihm dieser an sich genug ausgesendet. Vor rund einem Monat zwickte es ihn schon einmal im linken Knie, untersuchen liess er sich nicht – obwohl er das Knie seit jenem Malheur im Training beim Schwingen stets spürte. «Ich dachte: Das geht schon irgendwie, zumal ja noch Zeit bleibt, das Knie bis Pratteln fit zu bekommen. Im Nachhinein war das ein Fehler.»

Fallen sie aus, würde das schwer wiegen

Am Freitag trifft sich das Berner Kader zum letzten Trainingslager vor dem Eidgenössischen auf der Kleinen Scheidegg. Doch längst nicht alle können sich dabei auch wirklich den Feinschliff holen. Denn von den 59 Athleten, die der technische Leiter Roland Gehrig für den Saisonhöhepunkt nominiert hat, sind vier angeschlagen. Und dabei handelt es sich keineswegs um Leichtgewichte.

Michael Ledermann, wie von Weissenfluh zweifacher Kranzfestsieger in dieser Saison, erwischte es ebenso wie Florian Gnägi (3 Festsiege) und Kilian Wenger. Auch Ledermann (Schulter) und Gnägi (angerissenes Seitenband) versuchen, mithilfe von Physiotherapie rechtzeitig fit zu werden. Derweil leidet Wenger an Bandscheibenproblemen, den Brünig-Schwinget musste er bekanntlich nach vier Gängen abbrechen, das anschliessende Trainingslager mit den Oberländern liess der Schwingerkönig aus.

«Sollten uns diese vier Schwinger am Eidgenössischen fehlen, wäre das fatal», sagt Gehrig. Schliesslich stehen diese exemplarisch für die grösste Stärke der Berner: Sie haben diverse Spitzenschwinger, welche die Konkurrenz zurückbinden können. Gehrig aber mag nicht Trübsal blasen. Er verweist darauf, dass Ledermann, Wenger und Gnägi auf die Kleine Scheidegg reisen und zumindest Letzterer versuchen will, ein paar Züge zu schwingen. Und dann ist da auch noch Schwingerkönig Christian Stucki, der am Samstag auf dem Bözingenberg nach langer Verletzungspause ins Sägemehl zurückkehren wird.

Aber der Wettlauf mit der Zeit, er hat für von Weissenfluh und Co. begonnen.



