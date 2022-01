Swissmedic-Chef im Porträt – Und plötzlich ist er einer der Mächtigen Raimund Bruhin leitet die Behörde, die über die Zulassung der Impfstoffe entscheidet. Bei der Freigabe des Boosters zog er Kritik auf sich – und bald steht er vor einem neuen heiklen Entscheid. Fabian Renz Isabel Strassheim

« Eine starke Heilmittelbehörde ist ein Standortfaktor »: Swissmedic-Direktor Raimund Bruhin, Chef der Behörde, die über die Zulassung von Impfstoffen und Medikamenten entscheidet. Foto: Adrian Moser

Swissmedic. Ein fast unbekannter Name, bis vor anderthalb Jahren. Heute: für viele der Name eines Hindernisses, das Impfstoffe zu passieren haben auf ihrem Weg aus den Labors in die Oberarme der Schweizerinnen und Schweizer. Der Name für eine Schleuse, die sich, in der Wahrnehmung vieler, nur langsam öffnet.

Der Wärter der Schleuse heisst Raimund Bruhin. Sein Name und sein Gesicht sind noch immer wenig bekannt. Verglichen mit anderen wichtigen Akteuren in dieser Pandemie, tritt Bruhin nicht oft vor die Medien. Doch laufen bei dem ausgebildeten Herzchirurgen und ehemaligen Berufsmilitär wichtige Fäden zusammen. Swissmedic, das von ihm geführte Heilmittelinstitut, hat massgeblichen Einfluss darauf, wie schnell sich das Land gegen Covid-19 impfen kann – und vor allem womit.