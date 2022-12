Feier von Elisabeth Baume-Schneider – Und plötzlich halten sich alle die Hände und singen Die Jurassierinnen und Jurassier träumten von einem Platz im Pantheon der Schweizer Politik. Jetzt sitzt ihre Elisabeth Baume-Schneider im Bundesrat und bringt die Leute zum Weinen. Philippe Reichen

Um dieses Video zu schauen, müssen Sie sich anmelden Tausende warten in Delémont auf Elisabeth Baume-Schneider. Sie sind gerührt und stolz auf die erste jurassische Bundesrätin. Video: Tamedia

Grosse Aufregung. Lautes Hallo. Unbändige Freude. 5000 Jurassierinnen und Jurassier strömen am Donnerstag in Delsberg zusammen. Sie alle kommen, um Elisabeth Baume-Schneider mit einer Fête du peuple, einem Volksfest, zu feiern. Die erste Bundesrätin in der Geschichte des Kantons. Nach der Wahl in den Bundesrat ist die Fête der zweite geschichtsträchtige Moment.