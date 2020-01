«Stellen Sie sich einen Bauernhof von Schaffhausen bis Genf vor»

Sie haben als Lebensmittelhändler in Australien, Kanada, Peru und Belgien gearbeitet. Nun sind Sie die Nummer zwei des saudischen Staatsfonds für Lebensmittel, einer Milliarden-Operation. Ganz konkret: Was ist Ihr Auftrag?

In der Ukraine bewirtschaften wir zum Beispiel eine Farm mit 220'000 Hektaren. Zusammen mit einem zweiten Hof in Australien, der ebenso gross ist, entsprechen die beiden Betriebe etwa der gesamten Ackerfläche der Schweiz.