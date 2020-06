Grosser Wienerli-Test – Und es hat knack gemacht Unsere Degustation zeigt: Das Gleichgewicht zwischen Fleischgeschmack und angenehmer Rauchnote zu finden, ist eine hohe Kunst. Daniel Böniger , Claudia Schmid

Puristen essen ihre Wienerli mit Brötchen und Senf. Bild: StockFood / Foodcollection

Schön schlank anzusehen, leicht gekrümmt und ziemlich genau 50 Gramm schwer ist ein typisches Wienerli. Wenn es besonders gelungen daherkommt, so wie unser Sieger, dann knackt es auch richtig laut, nachdem es noch in der Plastikfolie eine gute Viertelstunde in heissem, aber nicht mehr kochendem Wasser gelegen hat. Und weil die Brühwurst aus Schweine-, Rindfleisch und Speck geräuchert wird, duftet sie ganz angenehm nach Rauch. Idealerweise. Leider erfüllten nicht alle Produkte in der Degustation dieses Kriterium.