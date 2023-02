Seiler kocht das Roddyhuhn – …und diese Kartoffeln! Das Beste an diesem Rezept sind die Kartoffelschnitze. Sie schmecken nach Zitrone, Knoblauch und Huhn. Okay, das Fleisch ist auch sehr köstlich. Christian Seiler (Das Magazin)

Bild: Sebastian Lock (Food Styling: Mobile Kochkunst)

Als ich dieses Rezept zuerst las, musste ich an Frankreich denken. Ich fühlte mich an die Märkte in Paris erinnert, wo neben den Ständen mit anbetungswürdigem Käse und Brot und Pâté und Geflügel auch hin und wieder die aufrechten Metallkonstruktionen stehen, auf denen sich vor glühenden Heizdrähten Brathühner drehen.