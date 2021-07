Rekord-Hochwasser im Bielersee – Und das Wasser steigt noch immer Der Bielersee steht momentan im Zentrum des Hochwassergeschehens, der Pegel erreichte am Freitag einen neuen Höchststand. Die Reportage aus dem Überflutungsgebiet. Noah Fend

Barfuss durch den gefluteten Bieler Hafen: Hoffentlich weiss diese Passantin, wo das tiefe Hafenbecken beginnt. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Nur aus dem Wasser ragende Abfalleimer lassen am Freitagmittag im Bieler Hafen erahnen, wo noch Steg und wo schon See ist. Der Hafen ist gesperrt. Entlang der Absperrbänder stehen auf der einen Seite Einsatzkräfte in Gummistiefeln, auf der anderen Seite schaulustige Spaziergängerinnen und Anwohner mit Kameras.

Im Hintergrund dröhnt der Dieselgenerator der Pumpe. Das Hafenrestaurant und die Produktionsküche der Bielersee-Schifffahrtsgesellschaft stehen unter Wasser. Aus zwei Schläuchen sprüht in hohem Bogen Wasser ins Hafenbecken. Eine Sisyphusarbeit. Die Pumpe dürfte am Wochenende weiterlaufen.