Beachvolleyballerin Laura Ludwig – Und dann waren da plötzlich diese Muttergefühle Als die beste Beachvolleyballerin der Welt auch noch die beste Mutter sein wollte, wurde es schwierig. Die Geschichte einer Perfektionistin. Marco Oppliger

Mit 18 erlitt sie einen Schlaganfall, mit 30 wurde sie Olympiasiegerin: Das ist die Geschichte von Ausnahmekönnerin Laura Ludwig. Foto: Petros Giannakouris (AP)

Sie hätte einfach einen Schlussstrich ziehen können, damals, 2017, auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Nach dem sensationellen Triumph an den Olympischen Spielen 2016 in Rio gewann Laura Ludwig mit Kira Walkenhorst auch noch den Weltmeistertitel. Mehr kannst du als Beachvolleyballerin nicht erreichen.

Ende 2017 musste sich Walkenhorst, geplagt von Blessuren, zurückziehen, und Ludwig wurde schwanger. Doch deswegen aufhören? Das hätte ganz und gar nicht zu ihr gepasst. «Beachvolleyball ist meine absolute Leidenschaft, und ich spürte noch Potenzial in mir», sagt die 35-Jährige. «Wenn du einen geilen Job hast, dann legst du den ja auch nicht einfach nieder, nur weil du Erfolg hast.» Also beginnt sie nach der Geburt von Söhnchen Teo wieder fast von vorn. Weil sie es so will. Und weil sie schon ganz andere Herausforderungen gemeistert hat.