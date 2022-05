FC Aarau: Überflieger Kevin Spadanuda – Und dann kam dieser Anruf Mit 18 war seine Fussballkarriere eigentlich vorbei, eine mysteriöse Rückenverletzung gab den Ärzten Rätsel auf. Und jetzt? Schiesst er den FC Aarau Richtung Super League. Marcel Rohner

Hat dunkle Zeiten hinter sich: Kevin Spadanuda, heute Topskorer beim FC Aarau. Foto: Nicole Pont (Tamedia)

Als der Anruf kommt, sitzt Kevin Spadanuda mit seiner Mutter zu Hause. Er müsse schnell nach nebenan gehen, um zu telefonieren, sagt er ihr. Als er zurückkommt, fliessen die Tränen, bei beiden. «Wir sind durchgedreht», erinnert sich Spadanuda.

Nun, drei Jahre später, ist Spadanuda, der Vater ist Italiener, die Mutter Portugiesin, immer noch ein Aarau-Spieler und steht vor den Toren der Super League. Die Aarauer sind Tabellenführer, und der Mann mit der Nummer 7 ist die herausragende Figur in diesem Aufstiegskampf. Am Freitag traf er beim 4:0 in Yverdon einmal, die Kür kam am Montagabend im Heimspiel gegen Lausanne-Ouchy. Beim 2:1-Sieg erzielte er beide Tore, eines davon tief in der Nachspielzeit, Eskalation im Brügglifeld.