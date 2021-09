Boxlegende Stefan Angehrn – Und dann holte er die Sparsäuli der Kinder Als Mensch widerfuhr ihm, wovon er als Boxer verschont blieb: Er lag am Boden. Stefan Angehrn hatte hohe Schulden und verbrachte eine Nacht im Gefängnis. Er wird verehrt. Und verachtet. Philipp Rindlisbacher

Ein Leben auf der Achterbahn: Die Schweiz feierte ihn – und brach über ihn den Stab. Stefan Angehrn vor seinem Haus in Oetwil an der Limmat. Foto: Anna-Tia Buss

Demütigend war es, Stefan Angehrn fühlte sich schrecklich. Aber was hätte er sonst tun sollen? Als er an diesem Tag nicht mehr weiterwusste, holte er die Sparsäuli der Kinder. Deckel auf, Münz raus.

Um jeden Fünfliber sei es gegangen, erzählt er, «so tief drin waren wir im Dreck». Der Strom drohte abgestellt zu werden, der Stapel mit den unbezahlten Rechnungen wuchs in beängstigende Höhen. Nach einem Spendenaufruf in einer Radiosendung lagen Bananenschachteln mit Obst und Gemüse vor der Tür.

So ging das zu und her Ende der Neunziger und kurz nach der Jahrtausendwende bei Angehrn. Diesem Schweizer Boxer, für viele der beste nach Fritz Chervet. Zweimal hatte er um den Weltmeistertitel gekämpft im Cruisergewicht (bis 86,182 Kilo). Er wurde auf den Heldensockel gehievt, schäkerte mit Bundesräten, kriegte Küsschen von Topmodels. Nach dem Rücktritt hing er ausserhalb des Rings in den Seilen: Eine halbe Million Franken Schulden hatte sich angehäuft, das Haus sollte zwangsversteigert werden. Es war wie ein harter linker Haken ins Gesicht. Ohne Deckung.