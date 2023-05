Russen-Exodus nach Armenien – Und dann hats Boom gemacht Armenien war arm und irgendwie unsexy – bis Zehntausende Russen kamen. Sie brachten Geld mit und die Gier auf ein neues, freies Leben. Das Land am Kaukasus lebt auf. Frank Nienhuysen aus Jerewan

Ein Russinnen- und Russen-Treffpunkt der ersten Stunde: Das Café Tuf in Jerewan. Foto: Biayna Mahari

Die Krankenliege, auf der Russlands Präsident mit dem Tod rang und verlor, steht in einer fensterlosen Requisitenkammer. Ein Häufchen weisser Laken liegt auf der Trage, unter das Gestell wurden Plastikstühle geschoben. Daneben hängen Mäntel, Jacken, Hemden, was eben so gebraucht wird auf einer Theaterbühne. Eine Liege aufzutreiben, auf der es um das Leben des Präsidenten geht, ist für Alexei Gailit allerdings weiss Gott nicht einfach gewesen.