Leben ohne Lautsprache – Und dann hat sie alle überrascht Andrea Eisenring ist eine von Tausenden Menschen in der Schweiz, die sich nicht über Lautsprache ausdrücken können. Was nicht heisst, dass sie nichts zu sagen hat. Kathrin Holzer Beat Mathys (Fotos) Raphael Moser (Fotos)

Andrea Eisenring (rechts) und Manuela Zemp sind nach bald sieben gemeinsamen Jahren längst ein eingespieltes Team. Dass sie sich so gut verstehen, verdanken sie auch Kommunikationshilfen wie dem Sprachcomputer. Foto: Beat Mathys

Sagen, was man gerade möchte. Sagen, was einem nicht passt. Sagen, wie es einem geht. Oder auch einfach nur fragen, wenn man etwas wissen möchte. Was für den Grossteil der Menschen selbstverständlich ist: Für Andrea Eisenring ist es das nicht.