SCB-Sieg gegen die Lakers – Und dann geht Chris DiDomenico mit dem Kopf durch die Wand Der SC Bern erzwingt seinen ersten Saisonsieg mit viel Willen und der Konzentration der Kräfte. Das Trio Sceviour/Moser/DiDomenico sorgt für den Unterschied. Kristian Kapp

Torjubel: Die Berner Top-Linie mit Colton Sceviour, Simon Moser und Chris DiDomenico feiert mit Verteidiger Colin Gerber (von links) einen ihrer drei Treffer. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Am Ende schafft es der SCB fast wieder, sich wie schon in Biel um die Früchte der Arbeit zu bringen. Ein Foul Benjamin Baumgartners in der Offensivzone beschert den Lakers eine Minute vor Schluss ein unverhofftes Powerplay, in dem Nico Dünner nur haarscharf das 3:3 verpasst – SCB-Goalie Philip Wüthrich rettet da den Sieg. Es bleibt beim 3:2, angesichts der 37:23 Torschüsse und vieler Berner Druckphasen ist der erste Saisonsieg des SCB ein zweifellos verdienter.

Dennoch: Der im Sommer komplett umgebaute SCB ist immer noch in der Findungsphase. Seine Akteure sind dabei unterschiedlich erfolgreich, zwischen den einzelnen Formationen sind deutliche Unterschiede festzustellen. Wenn Headcoach Johan Lundskog ein aggressives Forechecking und generell viel Pressing auf dem ganzen Eisfeld propagiert, dann dürfte er wohl Shifts sehen wollen, wie sie häufig der Linie um Center Colton Sceviour gelingen. Mit seinen Flügelstürmern Simon Moser und Chris DiDomenico gelingt es dem Trio häufig, die Lakers im Aufbau zu stören und zu Fehlern zu zwingen.

Telegramm: Infos einblenden Bern – Lakers 3:2 (1:2, 0:0, 2:0) 13’885 Zuschauer. Tore: 8. Moy (Cervenka, Wetter) 0:1. 14. (13:52) DiDomenico (Sceviour) 1:1. 15. (14:01) Wick (Albrecht, Dünner) 1:2. 44. Moser (Sceviour, Colin Gerber) 2:2. 57. Moser (DiDomenico, Baumgartner) 3:2. Strafen: 3mal 2 Minuten Bern, 3mal 2 Minuten Lakers. Bern: Wüthrich; Untersander, Zgraggen; Loeffel, Gélinas; Goloubef, Colin Gerber; Beat Gerber; Vermin, Lindberg, Bärtschi; DiDomenico, Sceviour, Moser; Bader, Baumgartner, Scherwey; Näf, Fahrni, Ritzmann; Fuss. Bemerkungen: Bern ohne Henauer, Lehmann, Kahun, Lakers ohne Elsener, Noreau, Vouardoux, Forrer, Brüschweiler, Lammer (verletzt). – 11. Pfostenschuss Gélinas. – 27:11 Time-out Lakers. – Goalie-Rochade Lakers: Von 37:30 bis 37:49 Meyer für Nyffeler im Tor. – Lakers von 58:15 bis 60:00 ohne Goalie, mit 6. Feldspieler.

So erzielen die Berner den 1:1-Ausgleich: Sceviour, als Penalty-Killing-Spezialist und aggressiver Wühler bei 5-gegen-5-Hockey geholt, tut genau das: Er lässt nicht nach, bis Lakers-Verteidiger Emil Djuse nicht nur den Puck, sondern auch kurz die Übersicht verliert und dem SCB ein relativ einfaches Tor durch DiDomenico ermöglicht.

Diese guten Momente sind keine Ausnahmen, wenn Sceviour und Co. auf dem Eis sind. Auch das 2:2 Mosers im Schlussdrittel hat Forechecking und ein erfolgreiches Kampf-Hockey Sceviours entlang den Banden als Ursprung. Und der späte Siegtreffer Mosers fällt nach einem von DiDomenico schlau abgefangenen Puck und einem Energieanfall des Kanadiers.

Trickreich und gleichzeitig mit dem Kopf durch die Wand erfolgreich – Antreiber DiDomenico begeistert bereits das Berner Publikum.

Die Jungen dürfen kaum ran

Die Diskrepanz ist indes gross, wenn die nominell erste Formation um Center Oscar Lindberg angreift. Intensität entwickelt das Trio mit den ebenfalls neuen Sven Bärtschi und Joël Vermin nur selten, gerade Nordamerika-Rückkehrer Bärtschi scheint immer noch Umstellungsschwierigkeiten vom kleinen aufs grosse europäische Eisfeld zu bekunden. Es ist nicht nur diese Linie, mit dem auf dem Eis hin und wieder ein wildes Hin und Her entsteht. Sondern auch jene, die den 1:2-Treffer nur neun Sekunden nach dem 1:1 wegen schlechtem Zweikampf-Verhalten kassiert – mittendrin ist da auch Verteidiger Jesse Zgraggen. Es ist ein ähnlich ärgerliches, weil so einfach vermeidbares Gegentor wie das 3:3 Biels am letzten Freitag.

Tristan Scherwey/Baumgartner/Thierry Bader schliesslich sind bemüht und lauffreudig, doch gerade Aggressiv-Leader Scherwey ist anzusehen, dass er nach langer Verletzungspause nicht nur mit Puck und Gegner, sondern auch mit sich selbst kämpft. Aber zumindest die Tendenz stimmt.

Den Puck ins Tor gekämpft: Nach Simon Mosers 3:2 liegen die Lakers am Boden und ist das Tor aus der Verankerung geflogen. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Haben wir nicht etwas vergessen? Genau, die 4. Linie mit den Jungen Fabian Ritzmann, Joshua Fahrni und Santiago Näf. Diese lassen sich zwar im Startdrittel beim 0:1 auskontern, doch dieses Gegentor verschuldet ausgerechnet der ansonsten so aggressive Verteidiger Cody Goloubef, der Gian-Marco Wetter an der blauen Linie nicht am schnellen Umschaltspiel hindert. Ansonsten gefällt die Linie, auch ihr gelingt es, den Gegner mit mühsamem Forechecking zu nerven.

Die 3 Infos einblenden Dominik Kahun

Der als Nummer-1-Center vorgesehene Deutsche fällt weiterhin verletzt aus. Beim SCB rechnet man frühestens in einer Woche mit seinem Comeback. Gleiches gilt für Flügelstürmer Marco Lehmann. Dominic Lammer

Der Shooting-Star der noch jungen Saison fehlt ebenfalls verletzt. Für die Lakers erzielte der Stürmer in den ersten drei Spielen drei Tore. Eric Gélinas

Der kanadische Verteidiger wird beim SCB im Powerplay auch im zweiten Spiel nur bei 4-gegen-3 oder 5-gegen-3 eingesetzt. Seine harten Slapshot haben es aber in sich, nicht nur des Pfostenschusses in Minute 11 wegen.

Doch das «Küken»- Trio darf ab dem Mitteldrittel bis zum Schluss nur noch zur Entlastung ran, Lundskog stellt sehr früh auf praktisch drei Linien um und spielt damit ein Spiel mit dem Feuer– aber eines, das aufgeht. DiDomenico steht am Ende über 22 Minuten auf dem Eis, bereits am Dienstag in Biel waren es über 26 – das kann kein nachhaltiger Weg sein. Und keiner, den der SCB in Zukunft Abend für Abend so gehen sollte.

Kristian Kapp ist Sportredaktor bei Tamedia. Mehr Infos @K_Krisztian_

Fehler gefunden?Jetzt melden.