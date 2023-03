YB wird 125-jährig – Und dann düst im Wankdorf der Raketenmann über den Rasen In der langen Historie der Young Boys haben sich allerlei kuriose Geschichten angesammelt – eine Auswahl zum Jubiläum. Nicolas Kaiser

Wie man einem Weltstar das Debüt vermiest

Dem Megatransfer überlegen: Karli Odermatt (r.) setzt sich gegen Günter Netzer durch. Foto: BEZ

Rummenigge, Gattuso und nun Balotelli – schon einige Weltstars haben sich in die höchste Schweizer Liga verirrt. So auch im Sommer 1976, als den Grasshoppers mit der Verpflichtung von Welt- und Europameister Günter Netzer ein spektakulärer Transfer gelang. Ein Wechsel von Real Madrid direkt in die Nationalliga A – das ist heute unvorstellbar.