Psychische Erkrankungen als Trend – Und auf einmal ist das Tourette-Syndrom hip Es ist gut, dass offen über das seelische Befinden gesprochen wird. Aber «Mental Health» ist in den sozialen Medien derart omnipräsent, dass viele Jugendliche überzeugt sind, an einer psychischen Störung zu leiden – oder diese imitieren.

Bettina Weber

Jugendliche konsumieren in den sozialen Medien besonders viele Mental-Health-Inhalte. Und stellen dann gewisse Symptome bei sich selbst fest. Foto: Getty Images

Wenn einer Bescheid weiss, wie die menschliche Seele auf ein Schockerlebnis reagiert, dann George Bonanno. Der Professor für klinische Psychologie leitet das Labor für Verlust und Trauma an der Columbia University in New York und untersucht seit 25 Jahren, wie Menschen schwere Schicksalsschläge bewältigen.