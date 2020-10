Bankraub mit Schutzmaske – Unbekannter überfällt Valiant-Bankfiliale in Belp Mit Waffe und Schutzmaske hat am Freitag kurz nach 15 Uhr ein Unbekannter die Valiant-Bankfiliale in Belp überfallen. Ihm gelang mit der Beute die Flucht.

Die Kapo Bern veröffentlichte ein Bild des Täters. Dieser trug eine weisse Hygiene-Maske. Foto: Keystone/Kantonspolizei Bern

Der unbekannte Täter bedrohte die Angestellte der Valiant-Filiale an der Bahnhofstrasse mit einer Waffe und forderte die Herausgabe von Bargeld, wie die Kantonspolizei Bern am Abend mitteilte. Dann flüchtete er mit der Beute zu Fuss. Bei dem Überfall wurde niemand verletzt. Die Polizei sucht Zeugen und hat ein Täterbild veröffentlicht. Im Zuge der Fahndungsmassnahmen wurden auch Verkehrskontrollen rund um Belp durchgeführt, was zu grösseren Rückstaus führte.

SDA