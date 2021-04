In Huttwil und Melchnau – Unbekannter schiesst im Oberaargau auf Verkehrsschilder Strassenschilder und ein Wassertank: Im Emmental haben Unbekannte in der Nacht auf Karsamstag Objekte beschossen.

Verkehrsschild in Kerzers FR. (Archivbild) Foto: Christian Beutler (Keystone)

Eine unbekannte Täterschaft hat in der Nacht auf Karsamstag in Melchnau auf Verkehrsschilder geschossen. Am Dienstag wurden in Huttwil Schäden an einem Wassertank festgestellt, welche ebenfalls auf Schüsse zurückzuführen sein dürften.

Wie die regionale Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau und die Berner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilten, wurden ersten Erkenntnissen zufolge in beiden Fällen mehrere Schüsse abgegeben. Niemand dürfte verletzt worden sein.

Die Polizei konnte Munitionsbestandteile sicherstellen. Sie hat Ermittlungen eingeleitet und einen Zeugenaufruf erlassen. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen besteht, ist Gegenstand der Untersuchungen.

SDA/zec

