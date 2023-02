Raubüberfall in Meikirch – Unbekannter bedroht Volg-Mitarbeiterin und Kundin mit Messer Am Freitagabend hat ein Mann die Volg-Filiale in Meikirch überfallen und Bargeld erbeutet. Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen.

Am Freitag kurz vor 19 Uhr betrat ein maskierter Mann die Volg-Filiale in Meikirch. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, bedrohte der Unbekannte eine Angestellte sowie eine Kundin mit einem Messer und forderte Bargeld. Mit der Beute flüchtete er in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen. Der Täter wird beschrieben als 40- bis 50-jähriger, etwa 1.70 bis 1.75 Meter grosser, hellhäutiger Mann. Zum Tatzeitpunkt sei er dunkel gekleidet gewesen mit hellen Reflektoren an Jacke und Hose. Zusätzlich habe er eine ebenfalls dunkle Baseball Cap getragen.

PD/mb

