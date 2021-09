Überfall in Bern – Unbekannte zwangen einen Mann, Geld abzuheben In der Nacht auf Mittwoch ist in Bern ein Mann beraubt worden. Er musste an einem Geldautomaten Bargeld beziehen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Mittwoch kurz vor 0.55 Uhr wurde am Nordring in Bern ein Fussgänger von zwei Unbekannten angesprochen. Sie zwangen ihn, an einem nahegelegenen Geldautomaten Bargeld abzuheben und ihnen dieses auszuhändigen. Die Täter flüchteten in Richtung Viktoriarain. Der Mann wurde nicht verletzt.

Die Kantonspolizei Bern hat folgende Täterbeschreibung veröffentlicht: Einer der Täter ist ungefähr 1,65 Meter gross, zwischen 20 und 35 Jahre alt, von dunkler Hautfarbe und trägt kurzes bis mittellanges krauses Haar. Zum Tatzeitpunkt trug er eine blaue Jeans und eine auffällige orange Jacke. Der andere ist zirka 1,85 Meter gross und ebenfalls von dunkler Hautfarbe. Die von ihm zum Tatzeitpunkt getragene Kleidung sowie die Hygienemaske waren dunkel.

Wer den Überfall beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise zu den Tätern liefern kann, wird von der Polizei gebeten, sich unter der Telefonnummer 031 638 81 11 zu melden.

