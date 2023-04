Auf Baustelle in Düdingen – Unbekannte schiessen mehrmals auf Bagger Bereits mehrmals hatten Baumaschinen auf einer Baustelle in Düdingen nach dem Wochenende Einschusslöcher. Bisher weiss die Polizei nicht, wer geschossen hat.

Zum ersten Mal passierte es bereits am Osterwochenende: Am Ostermontag wurde die Kantonspolizei Freiburg auf eine Baustelle in Düdingen gerufen, da «eine Baumaschine beschädigt wurde», wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Konkret: Unbekannte hatten mit einer Waffe auf die Kabine eines Baggers geschossen. Auf dem von der Polizei veröffentlichten Foto sind in der Scheibe mehrere Einschusslöcher deutlich erkennbar.

Eine Woche später – wieder Montags – wies plötzlich eine andere Baumaschine auf derselben Baustelle Einschusslöcher auf.

Die Polizei tappt bisher im Dunkeln. Es gelang ihr weder die Täterschaft zu fassen noch den benutzten Waffentyp zu bestimmen. Klar ist bisher nur: Die Schüsse wurden jeweils abgefeuert, als auf der Baustelle keine Arbeiten stattfanden. Es wurde niemand verletzt.

Die Polizei betont, dass keine Hinweise für eine konkrete Gefährdung der Bevölkerung vorliege. Die Schussabgaben seien «gezielt auf die Baumaschinen gerichtet». Der geschädigte Bauunternehmer reichte Strafanzeige ein. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Franken.

