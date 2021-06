Die Mitte nominiert Astrid Bärtschi – Unbekannte Ostermundigerin auf bestem Weg zur Regierungsrätin Bisher agierte sie im Hintergrund. Jetzt aber soll Astrid Bärtschi den Sitz von Beatrice Simon retten. Wie tickt die Juristin, die für Die Mitte die Kampagnen leitet? Brigitte Walser

Die Mitte-Versammlung hat Astrid Bärtschi am Mittwoch mit deutlichem Vorsprung auf Jan Gnägi nominiert.

Foto: Raphael Moser

In dieser Woche sind es drei Abendeinsätze und eine Veranstaltung am Wochenende: Wenn andere derzeit Fussball schauen, ist Astrid Bärtschi in Sachen Politik unterwegs. An die Parteiversammlung vom Mittwoch wurde sie von ihrem Mann begleitet. Das war eine Ausnahme, denn bisher war er es, der die Abende zu Hause verbrachte. Inzwischen ist ihr Sohn aber ein Teenager – und verkraftet es sehr gut, wenn einmal beide Elternteile weg sind.

An der Versammlung ging es für Bärtschi um viel. Ihre Partei – Die Mitte – hat sie an diesem Abend nominiert: Die 48-Jährige will Regierungsrätin und Nachfolgerin von Beatrice Simon (Die Mitte) werden.