Überfall in Bern – Unbekannte brechen in Geldtransporter ein In Bern wurde am Freitag der Lieferwagen einer Werttransportfirma aufgebrochen. Die Täter entkamen mit der Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Freitagmittag wurde an der Holenackerstrasse in Bern in einen parkierten Lieferwagen einer Werttransportfirma eingebrochen. Gemäss aktuellen Erkenntnissen schlugen die Täter gegen 12.50 Uhr ein Seitenfenster des Fahrzeuges ein und verschaffte sich so Zutritt ins Fahrzeuginnere.

Dort brachen zwei Täter Geldkoffer auf und flüchteten mit Beute in Richtung Eymatt, wie die Kantonspolizei mitteilt. Zum Zeitpunkt des Einbruchs befand sich niemand im Fahrzeug.

Trotz umgehend eingeleiteter Fahndung konnten die Männer bislang nicht angehalten werden. Die Polizei sucht deshalb Zeugen. Beide Männer sollen zirka 180 bis 185 Zentimeter gross und dunkel gekleidet gewesen sein. Einer soll von kräftiger, der andere von schlanker Statur gewesen sein. Die Kleidung der Täterschaft wie auch das entwendete Bargeld dürfte mit grüner Farbe verunreinigt sein, die von einem Geldfärbesystem stammt.

Personen, die Angaben zur Täterschaft oder zum Einbruch machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei zu melden.



pd/tag

