Trotz überschrittener Grenzwerte – Umweltbehörde schreibt Bauern freundlichen Brief Im Wasser in einer Region in Solothurn liegen die Konzentrationen von 15 Pestiziden über den erlaubten Höchstwerten. Die Behörden sind weitgehend machtlos. Mischa Aebi

Die Idylle trügt. Im Limpach im Grenzgebiet zwischen Bern und Solothurn sind die Werte von 15 Pestiziden höher, als sie sein dürften. Foto: Urs Baumann

Das Amt für Umwelt des Kantons Solothurn richtet sich in einer ungewöhnlichen Form an die Bauern der Region Limpachtal. «Wir bitten Sie, in dieser Saison beim Einsatz dieser Stoffe besondere Vorsicht walten zu lassen», fleht das Amt in einem Brief. Beigelegt ist eine Tabelle mit 15 verschiedenen Pflanzenschutzmitteln. Erhalten haben das freundliche Schreiben die Bauern aus acht Gemeinden in der Region Limpachtal, einer ländlichen Gegend im Grenzbereich zwischen Solothurn und Bern.

Auslöser sind die neusten Messungen im Bach und im Grundwasser des Limpachtals, die einen regelrechten Pestizidcocktail nachweisen. Die Konzentrationen von insgesamt 15 verschiedenen Spritzmitteln liegen über dem gesetzlich erlaubten Höchstwert. Acht davon werden ausschliesslich in der Landwirtschaft verwendet.