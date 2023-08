Umstrittener Ittiger Gemeinderat – Xavier Dufour kündigt Rücktritt an Sein Rücktritt habe nichts mit dem Klima zu tun, sagt der SVP-Politiker. Die Fronten im Gemeinderat waren allerdings verhärtet.

Andres Marti

Xavier Dufour will sich künftig noch mehr der Juristerei widmen. Foto: Raphael Moser

Für seine Gegner in Ittigen ist es eine gute Nachricht: «Ich trete Ende Jahr aus dem Gemeinderat zurück», sagt Xavier Dufour (SVP). Als Grund nennt der 34-Jährige sein gestiegenes Arbeitspensum am Institut für Strafrecht und Kriminologie an der Universität Bern. Ganz beenden will er seine Politkarriere indes nicht: «Ich will bei der SVP weiterhin für eine lebendige Demokratie und gegen Machtkartelle politisieren», sagt er.