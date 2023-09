Umkämpfter Markt für E-Autos – So wollen die chinesischen Autobauer die Deutschen abhängen Die Hersteller aus China zeigen, was sie von der Konkurrenz aus Europa halten. Auf der grossen Automesse in München positionieren sie sich als Alternative. Christina Kunkel Florian Müller

Die Marke BYD ist europäischen Konsumenten noch fremd. Das will der chinesische Hersteller auf der Automesse in München ändern. Foto: Keystone

Dafür, dass sie den Europäern noch nichts verkaufen können, haben sie ganz schön aufgefahren: Auf dem Münchner Königsplatz, direkt neben der Hauptbühne, umrahmt von historischen Fassaden hat Avatr seinen Stand auf der Mobilitätsmesse IAA aufgebaut. Avatr, das ist nicht der Kinofilm, sondern eine chinesische Automarke. Ein Zusammenschluss der Autobauer Changan und Nio mit dem Batteriehersteller CATL und dem Technologiekonzern Huawei. Doch die Elektro-Limousine, die Avatr hier präsentiert, wird auf absehbare Zeit nicht auf europäischen Strassen fahren. Warum also so ein Riesenstand mitten in München?