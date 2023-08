Umgestaltung Bahnhofareal – In Ittigen gibt es jetzt einen Cancellara-Kreisel Ein goldenes Rennvelo zu Ehren des Olympiasiegers: Nach dem Abriss der Fabian-Cancellara-Brücke wurde dem Lokalhelden nun ein Kreisel gewidmet. Stefan Schnyder

1 / 5 Ein goldenes Fahrrad für den Goldmedaillengewinner: Fabian Cancellara (2.v.r.) und Ittigens Gemeindepräsident Marco Rupp (2.v.l.) auf dem neuen Kreisel. Foto: Marcel Bieri

Ittigen in Feierlaune: Der in der Gemeinde wohnhafte Ex-Radrennfahrer Fabian Cancellara hat am Samstagvormittag die neue Kreiseldekoration enthüllt. Diese zeigt ein goldenes Rennvelo, zu Ehren des mehrfachen Olympiasiegers und Goldmedaillengewinners. Bislang hatte die Gemeinde ihrem Aushängeschild eine nach ihm benannte Brücke gewidmet. Doch diese musste im Rahmen der Bauarbeiten abgebrochen werden.

Nicht nur der Kreisel ist neu. Nach einer Bauzeit von zweieinhalb Jahren sind die Arbeiten am Knoten Station Ittigen weitgehend abgeschlossen. «Die Kosten konnten erfreulicherweise trotz Teuerung und zeitlicher Verzögerung eingehalten werden», sagt Gemeindepräsident Marco Rupp (Bürgervereinigung Ittigen). Der Umbau des Verkehrsknotens und der Station schlagen mit knapp 16 Millionen Franken zu Buche. Die Gemeinde trägt 4,6 Millionen Franken, den Rest finanzieren Bund und Kanton.

Neuer Bahnhofsplatz

Grundidee des Projekts ist es, das Gebiet rund um die S-Bahn-Station zu einem attraktiven Zentrumsquartier zu machen. Das alte Stationsgebäude des RBS wurde abgebrochen. Es wich einem «grosszügigen» Bahnhofplatz, der sich gegen das Talgut-Zentrum hin öffnet.

Das rund 60 Meter lange und zehn Meter breite Perrondach ist laut der Gemeinde «ein wichtiges und prägendes Element des neuen Bahnhofplatzes». Das Dach diene nicht nur dazu, dass Fahrgäste trockenen Fusses ein-, aus- und umsteigen könnten, sondern setze auch ein städtebauliches Zeichen.



Erste Reaktionen von Nutzerinnen und Nutzern klangen allerdings weniger euphorisch. So gab es Kritik, weil es am neuen Bahnhof kein WC mehr gibt. Auch die Sitzbänke ohne Lehnen gefielen nicht allen.

Nun stehen im Talgut-Zentrum Umstrukturierungen an: Diese sollen den Platz im Untergeschoss beleben.

