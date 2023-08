Spezialität aus Mallorca – Umami, Raucharomen und die zarte Schärfe der Paprika Mallorquinische Sobrasada-Würste sind schmackhaft und peppen jedes Gericht auf, weiss unser Autor. Als «Einstiegsdroge» empfiehlt er eine lang gereifte Variante. Marten Rolff

Vor allem ist Sobrasada eine würzige Geheimwaffe, um Gerichten Tiefe zu verpassen. Foto: Getty Images, iStockphoto

Sobrasada ist eine luftgetrocknete mallorquinische Spezialität, die ursprünglich bei den Festen anlässlich der in den Familien üblichen Hausschlachtungen hergestellt wurde und die vorwiegend aus mit Salz und Paprika gewürztem und gewolftem Schweinefleisch und Speck besteht. Die erste heute bekannte Erwähnung der Sobrasada stammt zwar aus Sizilien, wo sie 1403 auf einer Warenliste auftauchte, doch für das spätere Original fehlte das Paprikapulver aus dem damals noch nicht entdeckten Amerika; mit der mallorquinischen Sobrasada, die sich vom 17. Jahrhundert an in den Inselküchen verbreitete, dürfte Siziliens Variante also noch nicht viel zu tun gehabt haben.

Auf Mallorca ist die etwas unförmige, an trockenen, kühlen Orten locker ein Jahr und länger haltbare Wurst bis heute allgegenwärtig. Manufakturen verschicken sie nach ganz Europa, und als Einstiegsdroge ist eine länger gereifte Variante im Sandwich zu empfehlen.



Vor allem aber ist Sobrasada (auch andere Streichwurst wäre unbedingt einen Versuch wert) eine würzige Geheimwaffe, um Gerichten Tiefe zu verpassen; Fett, Umami, dazu oft Raucharomen und die zarte Schärfe der Paprika, all das macht sich gut in Suppen, Gemüseeintöpfen oder Schmorgerichten aller Art, aber auch in Pastasaucen, Risotto oder bei einem Brunch. Einfach 1–2 Esslöffel oder Scheiben (die Festigkeit der Würste variiert) mitgaren lassen, das Ergebnis kann sich schmecken lassen. Ein idealer Einstieg ist ein einfaches Risotto, dem die Wurst ordentlich Wumms verleiht.

Risotto mit Sobrasada Für 4 Personen – das Rezept stammt von mallorquinischen Wurstmachern. Einen Schuss Olivenöl in einem Topf erhitzen und darin bei mittlerer Hitze eine klein gehackte Zwiebel sowie 1–2 gehackte Knoblauchzehen andünsten. 150 g geputzte und gewürfelte Champignons sowie eine gewürfelte (gehäutete) Tomate, 1 TL fein gehackten Majoran und 100 g Sobrasada sowie frisch gemahlenen Pfeffer zugeben und 5 Minuten köcheln lassen. Nun darin für 3 Minuten 400 g Risottoreis andünsten, mit etwas Weisswein und 0,5 Litern Gemüsebrühe ablöschen und zum Köcheln bringen. Den Reis bei sanfter Hitze garen (aussen weich, im Kern noch ein wenig bissfest) und unter beständigem Rühren immer wieder Gemüsebouillon nachgiessen (etwa einen weiteren Liter). Wenige Minuten vor Ende der Garzeit 1 bis 2 Handvoll frischen Blattspinat zugeben und 2 EL Parmesan unterrühren. Mit etwas Olivenöl, Salz und Pfeffer abschmecken, kurz ruhen lassen und servieren.

Fehler gefunden?Jetzt melden.