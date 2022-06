Russland fehlen Einheiten – Um Soldaten für die Front zu finden, setzt Russland auf Druck und Täuschung Das Einzige, was Putins Armee bleibt, um in der Ukraine Fortschritte zu machen, ist: sich den Weg mit Artillerie freizuschiessen. Doch dafür fehlen junge Männer. Sebastian Gierke , Frank Nienhuysen

Ob er wusste, worauf er sich einliess? Russischer Soldat im ukrainischen Schtschastja in der Oblast Luhansk – aufgenommen auf einer Pressereise des russischen Militärs. Foto: Alexander Nemenov (AFP)

Am Tag des Sieges gab es am Schiessstand eine lange Schlange. Für 100 Rubel (knapp 1,50 Euro) konnten die Menschen in der nordrussischen Hafenstadt Archangelsk zehnmal abdrücken und dabei Tassen gewinnen mit der Aufschrift «Russlands Armee». Nebenan liessen sich in einem Zelt Interessierte über einen freiwilligen Militärdienst informieren, über soziale Garantien des Staates und einen Monatsverdienst, der zum Teil bei mehr als 3000 Euro liegt. Die Werbeaktion am 9. Mai fand am «Patriot» statt, einem Zentrum für patriotische Erziehung, wie die Regionalzeitung 29.ru berichtete.



Mobile Rekrutierungsbüros in Form von Lastwagen mit grossen Werbeflächen sind in den vergangenen Wochen in Russland immer häufiger zu sehen gewesen, bei einem Halbmarathon in Nowosibirsk etwa, in Murmansk oder bei einem Konzert in Seweromorsk. Das russische Verteidigungsministerium sucht nach neuen Soldaten. Auch für den Krieg in der Ukraine.