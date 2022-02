Vorwürfe von Fake News – Um die Ukraine entbrennt ein Propagandakrieg Mit gestellten Massakervideos wolle Russland einen Kriegsgrund gegen die Ukraine fabrizieren, warnen die USA. Fabian Fellmann aus Washington

Die russische Propagandamaschinerie läuft auf vollen Touren: Das Verteidigungsministerium in Moskau hat unter anderem dieses Foto von Gefechtsübungen mit weissrussischen Truppen veröffentlicht. Nun plane Russland, Videos mit inszenierten Angriffen auf Russen in der Ukraine zu drehen. Foto: Russisches Verteidigungsministerium, AP

Das Drehbuch der Propagandafilme scheint bereits in allen Einzelheiten vorzuliegen: Soldaten in ukrainischen Uniformen marschieren auf, Explosionen zerstören Gebäude, in den Trümmern liegen Leichen, Russen eilen herbei und beklagen tränenreich die Opfer. Ein brutaler Angriff, der Russland keine andere Wahl lässt, als Truppen für einen Friedenseinsatz – sprich Einmarsch – in der Ukraine zu entsenden (lesen Sie hier, was alles auf dem Spiel steht).